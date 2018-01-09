Солнечную, ветровую и гидростанцию построят в этом году в Восточном Казахстане

9 января 2018 19:11 (UTC+04:00)

В этом году в Восточном Казахстане планируют завершить строительство солнечной, ветровой и гидроэлектростанций, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ВКО.

«Зелёные» станции в 2018 году появятся в Жарминском, Уланском и Зыряновском районах.

По словам главы региона Даниала Ахметова, эти проекты реализуются в целях развития «зеленой» экономики, которая является ведущим направлением международной выставки «ЭКСПО-2017».

Строительство Тургусунской ГЭС-1 на реке Тургусун Зыряновского района идет полным ходом. Средняя годовая выработка электричества гидроэлектростанцией составит 79,8 миллиона киловатт часов.

Говоря о развитии альтернативной энергии в регионе, нельзя не упомянуть о проектах, которые строятся в Жарминском районе.

Это строительство ветровой электрической станции в поселке Шар и реализация проекта ветровой электростанции, мощностью 25 МВт с расширением до 200 МВт, в поселке Жангизтобе. Кроме того, в этом же поселке завершается строительство солнечной электростанции с плановой мощностью 30 мегаватт в год. Этот проект включен в список энергопроизводящих организаций Министерства энергетики РК.

Помимо названных, в селе Таинты Уланского района реализуется проект «Строительство Таинты ВЭС». Площадка Таинты подходит для строительства ветроэлектростанции мощностью до 25 МВт. Преимущества ветростанций в том, что они не загрязняют атмосферу, так как топливом является ветер.

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