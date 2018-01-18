МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в автобусе в Казахстане

18 января 2018 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с произошедшим в Казахстане пожаром в автобусе, приведшим к гибели граждан Узбекистана. Об этом написал Чавушоглу в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Чавушоглу отметил, что трагическая новость сильно потрясла его.

«Я выражаю соболезнования братским народам Казахстана и Узбекистана», - написал Чавушоглу.

Отметим, что сегодня свыше 50 человек погибли во время пожара в пассажирском автобусе в Актюбинской области Казахстана.

Официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана Руслан Иманкулов отметил, что среди пассажиров загоревшегося автобуса, были граждане Узбекистана.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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