Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Афганистана

1 мая 2018 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Афганистане Алимхан Есенгельдиев вручил верительные грамоты президенту Мохаммаду Ашрафу Гани, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

В ходе встречи президент Афганистана выразил благодарность казахстанской стороне и лично президенту Нурсултану Назарбаеву за поддержку, оказываемую всем международным и региональным инициативам, направленным, на восстановление Афганистана, установление в стране мира и безопасности.

Он отметил особое значение Казахстана для Кабула в качестве крупнейшего партнера в Центральной Азии, свидетельством чему служат два его визита в Астану в 2017 году и переговоры с президентом Казахстана.

Президент Афганистана также подчеркнул необходимость углубления торгово-экономического сотрудничества между странами и призвал казахстанских бизнесменов к более активной работе на афганском рынке, в частности, в сферах поставок пшеницы, строительства на территории страны казахстанскими компаниями мельниц, объектов горнодобывающей промышленности, электроэнергии, в железнодорожных проектах.

В свою очередь, афганская сторона готова увеличить поставки на казахстанский рынок различных видов фруктовых, ореховых и других продуктов.

Посол Казахстана, поблагодарив президента Афганистана за оказанное гостеприимство, подчеркнул особое значение, которое придается Афганистану Президентом Казахстана, в том числе в рамках непостоянного членства Казахстана в Совете Безопасности ООН.

Есенгельдиев выразил готовность приложить все усилия для дальнейшего расширения двусторонних связей между государствами, а также информировал о позиции Астаны и в дальнейшем полностью поддерживать Кабул в деле скорейшего урегулирования в стране.

Посол также провел отдельную встречу с министром иностранных дел Афганистана Салахуддином Раббани, в ходе которой стороны обменялись мнениями по широкий кругу вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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