Оглашены сроки встречи глав Казахстана и Китая

4 мая 2018 09:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Китая в Казахстане Чжан Ханьхуэй в ходе официального открытия представительства Торгово-промышленного банка Китая ICBC в Астане, передают казахские СМИ.

Сообщается, что встреча запланирована на июнь 2018 года.

“В этом году нас ожидает очень много событий. Я считаю, что самое важное событие - это встреча между нашими президентами в июне в Китае”, - сообщил дипломат.

Кроме того, как отметил посол, ожидается очень много других визитов официальных лиц.

“В этом году мы ожидаем очень много важных визитов представителей руководства Казахстана в Китай”, - добавил Чжан Ханьхуэй.

В частности, по его словам, ожидаются визиты в Китай премьер-министра Казахстана Бакытжана Сагинтаева и его первого заместителя Аскара Мамина.

(Автор: Али Мустафаев)

Твиттер: @Ali_Mustafayev_

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