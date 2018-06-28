Казахстанские авиакомпании получили возможность выполнять рейсы в Болгарию

28 июня 2018 19:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Болгария подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому назначенные авиакомпании двух стран получили возможность выполнять три рейса в неделю.

Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

Соответствующий документ подписали председатель комитета по гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана Талгат Ластаев и директор дирекции европейской координации и международного сотрудничества министерства транспорта, информационных технологий и коммуникаций Болгарии Надежда Бухова.

Кроме этого была достигнута договоренность об определении пунктов на территории каждой страны для выполнения регулярных рейсов.

Так, казахстанские перевозчики могут выполнять рейсы в столицу Болгарии – Софию и курортные города Бургас и Варна. Назначенные авиаперевозчики Болгарии имеют возможность выполнять рейсы в казахстанские города-миллионники – Астана, Алматы, Шымкент.

В заключение отмечается, что достижение новых договоренностей будет способствовать открытию прямых регулярных рейсов.

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