Министр: Размер базовой пенсии в Казахстане увеличится на 67%

БАКУ /Trend/ - В Казахстане размер базовой пенсии возрастёт на 67 процентов с первого июля текущего года. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова в ходе отчётной встречи, передают в пятницу казахские СМИ.

Министр сообщила о проведении модернизации базового уровня пенсионного обеспечения, предусматривающей взаимосвязь выплат с трудовым стажем.

По словам министра, с 1 января текущего года размер солидарных пенсий увеличился на восемь процентов, размер базовой пенсии также вырос на шесть процентов. А уже с первого июля текущего года средний размер базовой пенсии вырастет ещё на 67 процентов.

"Это связано с изменением методики назначения базовой пенсии, которая будет назначаться пропорционально трудовому стажу от 54 процентов до 100 процентов от прожиточного минимума. Это повышение затронет более двух миллионов пенсионеров, из них порядка одного миллиона человек будут получать базовую пенсию в максимальном размере. Порядка 930 тысяч человек, для них повышение составит от 37 процентов до 81 процента. Очень важно, что перерасчёт базовой пенсии производился без истребования каких-либо дополнительных документов", - сообщила Абылкасымова.

Как отметила Абылкасымова, в настоящее время министерством труда и социальной защиты населения Казахстана завершена вся подготовительная работа к предстоящему перерасчёту базовой пенсии. Для полного учёта периодов трудового стажа были пересмотрены пенсионные дела более двух миллионов пенсионеров. Таким образом, с первого июля пенсионеры смогут получить базовую пенсию в новом размере.

"В целом, нужно отметить, что это только один из компонентов совокупной пенсии. Совокупная пенсия также включает накопительную часть, а также солидарную часть. В целом средний размер пенсии, включающий солидарную и накопительную пенсии, увеличится на 23 процента в текущем году по сравнению с прошлым годом. Дополнительно на рост пенсии в 2018 году из республиканского бюджета выделено 386 миллиарда тенге, а всего расходы всего республиканского бюджета на пенсионное обеспечение составили 1,9 триллиона тенге", - добавила министр.

Официальный курс на 6 июня составил 341.31 KTZ/USD

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