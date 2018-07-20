Увеличились инвестиции в обрабатывающую промышленность Казахстана

БАКУ /Trend/ - По итогам первого полугодия текущего года объем инвестиций в обрабатывающую промышленность Казахстана составил 532,8 миллиарда тенге, что на 18,2 процента больше по сравнению с показателями прошлого года.

Об этом сообщил в пятницу министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек, передает пресс-служба ведомства.

«По итогам первого полугодия текущего года обрабатывающий сектор, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, вырос на 5,2 процента. По основным показателям индустриального развития также отмечается положительная динамика. Экспорт обрабатывающей промышленности за январь-февраль текущего года увеличился на 22,1 процента к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,5 миллиарда долларов.», - отметил Женис Касымбек.

По его словам, всего с начала индустриализации (за 2010-2017 годы) было реализовано 1148 проектов на сумму 6,6 триллиона тенге, создано 107 тысяч постоянных рабочих мест. В этом году планируется запуск 123 проектов на сумму порядка 850 миллиардов тенге, будет создано более 14 тысяч рабочих мест.

По информации главы ведомства, за первый квартал текущего года валовый приток прямых иностранных инвестиций вырос на 24,4 процента и составил 6,7 миллиарда долларов.

«Именно отрасли, таргетируемые в рамках программы индустриализации, становятся привлекательными для инвестиций. Так, доля обрабатывающей промышленности в структуре прямых иностранных инвестиций выросла почти в три раза. Общий объем инвестиций в основной капитал по итогам шести месяцев текущего года составил 4,5 триллиона тенге, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 25,8 процента. Нами сформирован базовый перечень из 658 инвестиционных проектов на сумму более 59 миллиардов долларов, который планируется реализовать до 2020 года», - сказал министр.

Официальный курс на 20 июля составил 345.55 KTZ/USD

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