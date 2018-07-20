Афганистан заинтересован в импорте ряда казахских продуктов

БАКУ /Trend/ - Афганские и Казахские компании обсудили вопросы импорта казахстанской муки, трансформаторов, макаронных изделий и других товаров. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Внешнеторговой палаты Казахстана.

Эти вопросы обсуждались в ходе визита в Афганистан торгово-экономической миссии казахстанского бизнес-сообщества и официальных лиц Казахстана.

Как отмечается в сообщении палаты, казахстанская делегация представила в Кабуле товары пищевой, энергетической, строительно-монтажной и ремонтно-сервисной промышленности.

Отметим, что организаторами торгово-экономической миссии в Кабул выступили министерство по инвестициям и развитию Казахстана, посольство Казахстана в Исламской Республике Афганистан, НПП РК «Атамекен», Внешнеторговая палата Казахстана и Торгово-промышленная палата Афганистана.

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