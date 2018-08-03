"Самрук-Казына" сократил количество дочерних компаний

БАКУ /Trend/ - Количество дочерних компаний казахстанского фонда "Самрук-Казына" сократилось на 47. Об этом сообщила в пятницу управляющий директор компании по стратегическому развитию Балжит Каур Гревал.

По ее словам, количество дочерних компаний холдинга сокращено с 359 до 312 единиц.

"Фонд намерен продолжить программу приватизации, которая включает в себя продажу 51 актива и выход из 102 нестратегических активов», - сказала она.

Также Фонд намерен увеличить доходность своих компаний, оптимизировать структуры портфеля компаний, диверсифицировать источники дохода, отметила Балжит Каур Гревал

Помимо основных стратегических проектов, определены задачи на второе полугодие по развитию СЭЗ «Химпарк Тараз» и «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырауской области.

В казахстанский фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» входят крупнейшие казахстанские предприятия нефтегазового и транспортно-логистического секторов, химической и атомной промышленности, горно-металлургического комплекса, энергетики, машиностроения.

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