В Актау установлены станции велопроката

Актау стал четвертым по счету городом в Казахстане, где запущена система автоматизированного велопроката Aqtaybike.

Об этом сообщает Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

В городе установлено 5 велостанций на 76 парковочных мест и 38 велосипедов. Презентация системы прошла при участии акима области Ералы Тугжанова и председателя правления СПК «Каспий» Жомарта Абиесова.

В целом планируется установить 100 станций велопроката по городу Актау. На первом этапе появятся 25 станций на 180 велосипедов. Следующим этапом будет установка 75 станций на 820 велосипедов. Финансирование проекта осуществляется за счет спонсорской помощи, без использования бюджетных средств.

Аким области Ералы Тугжанов поручил отработать вопросы по определению мест размещения дополнительных велостанций, подготовить площадки под них, по всему городу предусмотреть велосипедные дорожки с учетом требований дорожной безопасности.

Аренда велосипеда на 30 минут является бесплатной. Дальше включается определенный тариф. Например, при аренде от 31 до 60 минут — 100 тенге, от 61 до 120 минут — 250 тенге, от 121 до 180 минут — 500 тенге, от 181 минут и каждый последующий час (от трех часов) обойдется в 1000 тенге. Система уже успешно работает в 13 странах мира, в том числе и в Казахстане.

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