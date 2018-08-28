В Казахстане на морском месторождении Кашаган добыто 17,5 млн тонн нефти

На первом в Казахстане морском месторождении Кашаган, разрабатываемом консорциумом «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» в Атырауской области, добыто 17,5 миллионов тонн нефти, сообщает МИА «Казинформ».

«С момент возобновления добычи нефти на месторождении Кашаган в 2016 году компанией «НКОК» добыто 17,5 миллионов метрических тонн нефти. Также за этот период добыто более 5 миллиардов кубометров газа. Все сырье поставлено на мировой рынок. За этот период также из кашаганской нефти извлечено более 700 тысяч тонн серы, также отправленной на экспорт», - сообщил управляющий директор консорциума «НКОК» Бруно Жардэн в рамках проходящего в Атырау празднования 25-летия начала реализации Кашаганского проекта.

Напомним, Кашаган является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние десятилетия. Его извлекаемые запасы составляют примерно 9-13 миллиардов баррелей нефти. Коллектор морского месторождения Кашаган находится в 80 километрах от города Атырау и залегает на глубине более чем 4 километров ниже поверхности дна Каспийского моря.

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