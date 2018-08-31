Вице-министр энергетики Казахстана объяснил временное ограничение на ввоз бензина из РФ

Вице-министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев энергетики объяснил временное ограничение на ввоз бензина из России, передает МИА «Казинформ».

«Общий рынок нефти и газа на просторах Евразийского экономического союза будет создан к 2025 году. На сегодняшний день в части торговли нефтепродуктами мы работаем на двухсторонней основе. Ежегодно мы подписываем индикативный баланс на тот объем нефтепродуктов, который будем получать без пошлин. На этот год мы запланировали импорт из РФ 1,1 миллиона тонн бензина. Но по итогам первого полугодия мы видим, что выбираем этот объем более активно, чем должны были. Поэтому и были введены соответствующие временные ограничения на импорт на 3 месяца», - сообщил Магзум Мирзагалиев.

Пояснив, что это временное ограничение согласовано с партнерами из Российской Федерации.

«Никаких проблем и сложностей нет. Это рабочий процесс. При этом надо отметить, что после завершения реконструкции Атырауского и Павлодарского заводов у нас производство бензина увеличилось. Мы может констатировать, что в части бензина стали самодостаточным государством», - сказал Магзум Мирзагалиев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.