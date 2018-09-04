Инфляция в Казахстане может выйти за пределы заданного коридора

4 сентября 2018 13:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Казахстане инфляция может выйти за пределы заданного коридора в четыре-шесть процентов. Об этом сообщил во вторник глава Национального банка Казахстана Данияр Акишев на заседании правительства, передают казахстанские СМИ.

По его словам, это может произойти в связи с санкциями в отношении соседней РФ и ослаблением тенге. Также причинами роста инфляции могут стать снижение цен на нефть, рост расходов и рост кредитов.

Отметим, что инфляция в Казахстане в августе этого года составила 0,2 процента, с начала года - 2,9 процента. Годовая инфляция (август 2018 года к августу 2017 года) составила шесть процентов.

По прогнозам Нацбанка, инфляция по итогам 2018 года в Казахстане может сложиться ближе к верхней границе целевого коридора в пять-семь процентов.

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