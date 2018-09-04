Прожиточный минимум в Казахстане увеличился

4 сентября 2018 16:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Прожиточный минимум в Казахстане по итогам августа этого года составил 29 146 тенге, что на 7,5 процента больше показателя предыдущего месяца. Об этом сообщается во вторник на сайте комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

В структуре величины прожиточного минимума на август текущего года доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 18,1 процента, фруктов и овощей - 14,4 процента, молочных, масложировых изделий и яиц - 13,9 процента, хлебопродуктов и крупяных изделий - 6,7 процента, сахара, чая и специй - 1,9 процента.

Отметим, что величина прожиточного минимума в среднем на душу населения рассчитывается исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания.

Официальный курс на четвертое сентября июня составил 365.23 KTZ/USD

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