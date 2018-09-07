Более 180 казахстанских компаний будут поставлять свою продукцию в Китай

БАКУ /Trend/ - Более 180 казахстанских компаний прошли китайскую инспекцию и получили право поставлять свою продукцию на китайский рынок. Об этом сообщил заместитель председателя правления внешнеторговой палаты РК Нуралы Букейханов, МИА «Казинформ».

«Именно в Астане председатель КНР Си Цзиньпинь объявил о программе «Один пояс, один путь», и символично, что по истечении 5 лет, здесь подводятся определенные итоги. Сегодня мы проводим бизнес-форум, в котором участвует 150 предприятий с китайской стороны, и более 300 компаний - с казахстанской.

Между Китаем и Казахстаном динамика торговая положительная. Ежегодно китайская сторона открывает нам все больше и больше товарных позиций для торговли. Уже сейчас более 180 казахстанских компаний прошли китайскую инспекцию и получили право поставлять свою продукцию на китайский рынок», - сказал Нуралы Букейханов на казахстанско-китайском бизнес-форуме.

Представитель внешнеторговой палаты Казахстана подчеркнул, что китайский рынок один из самых перспективных рынков в мире.

«В ближайшие пять лет Китай станет рынком №1 по объему сбыта. В этом году для Казахстана произошли знаковые события, планируется организация национального стенда Казахстана на крупнейшей выставке КНР на Шанхайской импортной выставке в ноябре. Наш экспорт в Китай в этом году составил более 5 млрд 600 млн долларов», - добавил Нуралы Букейханов.

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