Более 180 казахстанских компаний будут поставлять свою продукцию в Китай

7 сентября 2018 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Более 180 казахстанских компаний прошли китайскую инспекцию и получили право поставлять свою продукцию на китайский рынок. Об этом сообщил заместитель председателя правления внешнеторговой палаты РК Нуралы Букейханов, МИА «Казинформ».

«Именно в Астане председатель КНР Си Цзиньпинь объявил о программе «Один пояс, один путь», и символично, что по истечении 5 лет, здесь подводятся определенные итоги. Сегодня мы проводим бизнес-форум, в котором участвует 150 предприятий с китайской стороны, и более 300 компаний - с казахстанской.

Между Китаем и Казахстаном динамика торговая положительная. Ежегодно китайская сторона открывает нам все больше и больше товарных позиций для торговли. Уже сейчас более 180 казахстанских компаний прошли китайскую инспекцию и получили право поставлять свою продукцию на китайский рынок», - сказал Нуралы Букейханов на казахстанско-китайском бизнес-форуме.

Представитель внешнеторговой палаты Казахстана подчеркнул, что китайский рынок один из самых перспективных рынков в мире.

«В ближайшие пять лет Китай станет рынком №1 по объему сбыта. В этом году для Казахстана произошли знаковые события, планируется организация национального стенда Казахстана на крупнейшей выставке КНР на Шанхайской импортной выставке в ноябре. Наш экспорт в Китай в этом году составил более 5 млрд 600 млн долларов», - добавил Нуралы Букейханов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Цены на дизтопливо снизятся в Казахстане в ближайшие месяцы
Энергетика 14:41
Больше всего электронных виз в Узбекистан выдали Китаю
Узбекистан 13:36
Посол Китая: Диалог с США по торговле должен быть равноправным
Китай 12:38
Обнародованы объёмы экспорта сельхозпродукции из Северо-Казахстанской области
Бизнес 12:28
Китай вывел на орбиту новый спутник для океанологических наблюдений
Китай 11:09
Валютные ипотечные займы физлиц в Казахстане будут переведены в тенге
Бизнес 11:02
Лента новостей
Медведев проводит встречу с премьером Узбекистана перед заседанием межправкомиссии
Россия 15:33
Назначен посол Турции в Нидерландах – МИД
Турция 15:30
В Азербайджане предлагается усилить устойчивость совместных предприятий (Эксклюзив)
Бизнес 15:21
На одном из центральных проспектов в Баку будут идти ремонтные работы
Общество 15:18
Завтра в Баку будет ветрено
Общество 15:09
Узбекский бизнес может начать торговлю на малайзийской онлайн-платформе
Узбекистан 15:02
Азербайджанские ковры в работах всемирно известных художников
Культура 14:55
Путин встретился с Эрдоганом перед саммитом по сирийскому урегулированию
Россия 14:49
Цены на дизтопливо снизятся в Казахстане в ближайшие месяцы
Энергетика 14:41