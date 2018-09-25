Казахстан и Кувейт рассматривают возможность установления прямого авиасообщения

25 сентября 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Кувейт рассматривают возможность установления прямого воздушного сообщения.

Об этом говорится в сообщении Комитета гражданской авиации Казахстана, распространенном во вторник.

Данный вопрос обсуждался в ходе встречи посла Кувейта в стране Тарика Абдулла Аль-Фараджа с председателем Комитета гражданской авиации Казахстана Талгатом Ластаевым.

В настоящее время назначенные авиакомпании обеих стран имеют право на выполнение до семи авиарейсов в неделю между городами Астана и Кувейт.

Отмечается, что со стороны Кувейта назначенными авиакомпаниями являются "Kuwait Airways", "Wataniya Airways" и "Jazeera Airways".

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по согласованию и подписанию межправительственного соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и Кувейтом.

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