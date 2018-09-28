Казахстан проведет министерскую конференцию ВТО

БАКУ /Trend/ - Казахстан будет принимать министерскую конференцию ВТО в июне 2020 года.

Об этом сказала постоянный представитель Казахстана в ВТО Жанар Айтжанова, сообщает в пятницу "Казинформ".

"Это будет 12-я министерская конференция ВТО. Конференция является логическим продолжением открытой торговой инвестиционной политики, которую проводит глава государства с момента обретения независимости", - сказала Жанар Айтжанова, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах форума высокого уровня по вопросам содействия торговле и инвестициям в Астане.

Представитель Казахстана в ВТО назвала данное событие историческим.

По ее словам, в последнее время нарастают определенные напряженности в торговых отношениях между крупными державами. Поэтому площадка ВТО является очень важной для решения напряженных взаимоотношений и торговых войн. Казахстан продолжает свою политику обеспечения площадки для проведения крупных мероприятий, особенно по установлению диалога и взаимоотношений.

Следует отметить, что главной темой конференции будет реформирование сферы международной торговли и тех правил, которые на сегодня действуют и не устраивают крупных игроков.

"В сфере международной торговли нам предоставляется возможность участвовать в формировании правил, регулировании и в самом процессе реформирования организации. Через данные действия мы сможем рассказывать об экономике Казахстана, создавать возможности для будущих инвестиций с целью диверсификации нашей экономики", - отметила Жанар Айтжанова.

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