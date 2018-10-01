В Казахстане пройдет заседание Всемирного нефтяного совета

В Астане 1-3 октября состоится заседание Всемирного нефтяного совета. Об этом передает в понедельник "Казинформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова.

По его словам, планируется участие глав делегации национальных комитетов стран-членов из числа руководителей отраслевых министерств, глав энергетических компаний и крупных ассоциации.

"Кроме того, состоятся заседания исполнительного и программного комитетов Всемирного нефтяного совета, а также мероприятия с участием молодых специалистов. В рамках форума планируется провести специальную конференцию на тему "Инвестиционные возможности: новые решения для устойчивого роста". Данное мероприятие призвано привлечь внимание международного сообщества и повысить инвестиционную привлекательность казахстанской нефтяной отрасли в целом", - отметил представитель МИД Казахстана.

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