В Казахстане пройдет заседание Всемирного нефтяного совета

1 октября 2018 17:20 (UTC+04:00)

В Астане 1-3 октября состоится заседание Всемирного нефтяного совета. Об этом передает в понедельник "Казинформ" со ссылкой на руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова.

По его словам, планируется участие глав делегации национальных комитетов стран-членов из числа руководителей отраслевых министерств, глав энергетических компаний и крупных ассоциации.

"Кроме того, состоятся заседания исполнительного и программного комитетов Всемирного нефтяного совета, а также мероприятия с участием молодых специалистов. В рамках форума планируется провести специальную конференцию на тему "Инвестиционные возможности: новые решения для устойчивого роста". Данное мероприятие призвано привлечь внимание международного сообщества и повысить инвестиционную привлекательность казахстанской нефтяной отрасли в целом", - отметил представитель МИД Казахстана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанский глинозём пойдёт в Таджикистан в обход Туркменистана? (Эксклюзив)
Бизнес 17:36
Беларусь подписала Кодекс поведения для достижения мира, свободного от терроризма
Беларусь 17:06
В Астане открылись центры консультационной помощи для молодежи
Казахстан 13:06
Оглашены планируемые объемы производства реактивного топлива на Атырауском НПЗ
Энергетика 12:53
В Казахстане стартуют учения "Поиск-2018" разведчиков стран ОДКБ
Казахстан 09:39
В Костанайской области Казахстана объявлен тендер на приобретение бензина
Тендеры 29 сентября 14:46
Лента новостей
Глава МИД Франции выразил поддержку соглашению России и Турции по Идлибу
Европа 18:53
SOFAZ прокомментировал возможность инвестиций в криптовалюту
Бизнес 18:50
ЕБРР продал свою долю в цементном заводе в Азербайджане
Бизнес 18:45
Число погибших из-за тайфуна "Трами" в Японии возросло до четырех человек
Другие страны 18:42
Дорожная полиция Баку напомнила водителям ряда транспортных средств о необходимости техосмотра
Общество 18:41
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство участка автодороги до границы Грузии
Политика 18:40
В Индонезии спасли несколько человек, которые три дня провели под завалами
Другие страны 18:37
Предотвращен вывоз из Азербайджана шести старинных ковров (ФОТО)
Происшествия 18:35
В Азербайджане будут учреждены новые медали
Политика 18:28