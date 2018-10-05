Казахстан и Мордовия углубят экономическое сотрудничество

5 октября 2018 13:23 (UTC+04:00)

Делегация из Казахстана посетила город Саранск Республики Мордовия, которую возглавил начальник отдела сопровождения проектов Палаты предпринимателей Карагандинской области "Атамекен" Алибек Момынбеков. Об этом сообщает в пятницу Московский Комсомолец.

Главная цель визита - взаимовыгодное сотрудничество в области кабельной и светотехнической промышленности, сельского хозяйства и продовольствия.

В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве в целях развития экономического сотрудничества, а также расширения коммерческих связей между предприятиями Мордовии и Казахстана.

Гостям из Казахстана удалось не только провести деловые переговоры, но и ознакомиться с достопримечательностями Саранска и посетить ряд предприятий Мордовии: ООО "Непес Рус", ГК "Оптикэнерго", ОАО "Ламзурь", НИИИС имени А.Н. Лодыгина, ОАО "Саранский комбинат макаронных изделий".

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