БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 26 декабря 2018 года составил 371,83 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 1,08 тенге по сравнению с утренней сессией 25 декабря (370,75 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 371,60 тенге за доллар США, максимальный — 372,50 тенге, а курс закрытия составил 371,90 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 29,200 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой - 55.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 26 декабря составляет 371,08 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 374 тенге.

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