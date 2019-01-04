Казахстанский тенге продолжает укрепляться к доллару

БАКУ /Trend/ - Средневзвешенный курс доллара на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 4 января 2019 года составил 379,15 тенге, передает Trend со ссылкой на казахстанские СМИ.

Таким образом, национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 2,49 тенге по сравнению с утренней сессией 3 января (381,64 тенге за доллар США).

На торгах долларом США на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 378,50 тенге за доллар США, максимальный — 379,80 тенге, а курс закрытия составил 378,85 тенге за доллар.

Объем торгов по доллару составил 47,100 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 101.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 4 января составляет 381,38 тенге за доллар. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи американской валюты составляет 381 тенге.

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