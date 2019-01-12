За неделю казахстанский тенге подешевел к доллару

12 января 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За минувшую неделю национальная валюта Казахстана подешевела к доллару на 2,4 тенге на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает Trend в субботу со ссылкой на казахстанские СМИ.

Во вторник, 8 января, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 373,66 тенге за доллар, а в пятницу, 11 января, — 376,06 тенге.

На торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 376 тенге за доллар США, максимальный — 376,60 тенге, а курс закрытия — 376,60 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 56, 750 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 146.

Между тем официальный курс Национального банка Казахстана на 12 января составил 376,06 тенге за доллар США. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара составляет 378,5 тенге.

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