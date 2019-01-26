За неделю казахстанский тенге укрепился к доллару

БАКУ /Trend/ - За прошедшую неделю национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 1,32 тенге, передает в субботу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ. В понедельник, 21 января, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 378,78 тенге за доллар, а в пятницу, 25 января, — 377,46 тенге.

На торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 376,40 тенге за доллар США, максимальный — 379,20 тенге, а курс закрытия — 379,20 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 80, 600 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 236.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 26 января составляет 377,46 тенге за доллар США. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара составляет 381 тенге.

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