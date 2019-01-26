За неделю казахстанский тенге укрепился к доллару

26 января 2019 11:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За прошедшую неделю национальная валюта Казахстана укрепилась к доллару на 1,32 тенге, передает в субботу Trend со ссылкой на казахстанские СМИ. В понедельник, 21 января, средневзвешенный курс по итогам утренней и дневной сессий сложился на уровне 378,78 тенге за доллар, а в пятницу, 25 января, — 377,46 тенге.

На торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 376,40 тенге за доллар США, максимальный — 379,20 тенге, а курс закрытия — 379,20 тенге.

Объем торгов по американской валюте составил 80, 600 миллиона долларов, а число сделок по операциям с валютой — 236.

Официальный курс Национального банка Казахстана на 26 января составляет 377,46 тенге за доллар США. В обменных пунктах Астаны и Алматы максимальный курс продажи доллара составляет 381 тенге.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Карагандинская область Казахстана увеличила внешнеторговый оборот (Эксклюзив)
Бизнес 11:48
В Казахстане назван объем инвестиций в экономику Астаны в 2018 году
Финансы 11:38
Инвестиции в основной капитал в Туркестанской области Казахстана увеличиваются
Экономика 11:23
Около 1 тыс. скаутских отрядов появится в Казахстане до конца 2023 года
Казахстан 08:41
АБР выпустил первые облигации в тенге
Финансы 25 января 13:54
В Астане построят всемирный торговый центр
Экономика 25 января 13:36
Лента новостей
Успешное участие Азербайджана в Давосском форуме особо значимо с точки зрения интеграции в мировую экономику - депутат
Точка зрения 12:14
В Азербайджане будут приняты нормативно-правовые акты в связи со школьными учебниками
Общество 11:51
Карагандинская область Казахстана увеличила внешнеторговый оборот (Эксклюзив)
Бизнес 11:48
Узбекско-корейская компания объявляет тендер на закупку грунтовки
Тендеры 11:42
Нидерланды помогут построить в Узбекистане завод по переработке мяса птицы
Узбекистан 11:42
В Казахстане назван объем инвестиций в экономику Астаны в 2018 году
Финансы 11:38
В Туркменистане усилена роль Госслужбы по экономическим преступлениям
Туркменистан 11:32
Лидеры племен Восточной Сирии выступили за территориальную целостность страны
Арабские страны 11:31
Узбекистан и Афганистан укрепляет сотрудничество в индустрии стройматериалов
Узбекистан 11:29