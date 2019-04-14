Казахстан и Турция намерены усилить интеграцию в медицинской сфере

14 апреля 2019 13:10 (UTC+04:00)

Казахстан и Турция достигли нового этапа сотрудничества. Две страны намерены усилить интеграцию в медицинской сфере. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Об этом стало известно в ходе визита министра здравоохранения РК Елжана Биртанова в Анкару. Казахстанская делегация во главе с министром на встрече с турецкими коллегами обсудила вопросы укрепления и развития двустороннего партнерства в области здравоохранения. Речь шла о новых проектах в формате ГЧП и обмене опытом. Участники также говорили об организации медпомощи на уровне первичного звена, внедрении обязательного медицинского страхования и подготовке кадров.

«Мы договорились о дальнейшем развитии наших систем здравоохранения, а также о работе над совместными проектами. Во время нашего визита мы надеемся создать специальную рабочую группу и подписать соглашение о сотрудничестве», - сообщил Елжан Биртанов.

Казахстанские врачи посетили медучреждение, которое несколько лет назад было запущено в рамках проекта государственно-частного партнерства и теперь является крупнейшим в мире подобным медицинским центром.

«Мы обсудили реализацию подобного проекта государственно-частного партнерства в Казахстане. Также планируются совместное производство лекарств и медицинского оборудования, строительство больниц, обучение медперсонала, развитие медицинского туризма и многое другое», - Фахреттин Кожа, министр здравоохранения Турции.

Позже участники рабочей группы во главе с министром здравоохранения Елжаном Биртановым побывали в одном из старейших медицинских вузов Анкары, где смогли познакомиться с системой подготовки кадров в этой стране.

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