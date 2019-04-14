Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-феврале увеличился

Объем внешнеторгового оборота Казахстана в январе-феврале 2019 года в денежном эквиваленте составил сумму 14 млрд 340,2 млн долларов США, что на 7,5% больше показателя, полученного в аналогичном периоде 2018 года. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

Объем экспорта в отчетном периоде составил сумму 9 млрд 885,1 млн долларов (увеличился по сравнению с январем-февралем прошлого года на 11,1%), объем импорта - 4 млрд 455,1 млн долларов (+0,3%).

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