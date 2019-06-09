В Казахстане скрыто проводят агитацию, заявили в Генпрокуратуре

О штрафах за агитацию того или иного кандидата в день выборов напомнили в Генеральной прокуратуре Казахстана, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Как вы знаете, в день выборов, предвыборная агитация запрещена, за это предусмотрен штраф в размере 15 МРП, для юрлиц до 30 МРП от 37 тыс до 75 тыс тенге», - сказал заместитель Генерального прокурора Болат Дембаев на брифинге в ЦИК РК.

По его словам, несмотря на запрет, сегодня отдельными гражданами в скрытой форме проводится агитация.

«Есть факты, когда граждане голосуют и фотографируют свой бюллетень и выкладывают (в интернете). Это агитация. Есть факт публикации протокола заседания наблюдателя, и он по закону должен ознакомиться, но он его публикует в СМИ и соцсетях. Это недопустимо, это скрытая публикация. За это предусмотрен штраф. Протокол вывешивается на стенде, когда голосование закончено, после завершения голосования. До 20:00 публиковать протоколы нельзя. Это касается всех, в том числе наблюдателей», - пояснил Болат Дембаев.

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