В Казахстане скрыто проводят агитацию, заявили в Генпрокуратуре

9 июня 2019 11:06 (UTC+04:00)

О штрафах за агитацию того или иного кандидата в день выборов напомнили в Генеральной прокуратуре Казахстана, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Как вы знаете, в день выборов, предвыборная агитация запрещена, за это предусмотрен штраф в размере 15 МРП, для юрлиц до 30 МРП от 37 тыс до 75 тыс тенге», - сказал заместитель Генерального прокурора Болат Дембаев на брифинге в ЦИК РК.

По его словам, несмотря на запрет, сегодня отдельными гражданами в скрытой форме проводится агитация.

«Есть факты, когда граждане голосуют и фотографируют свой бюллетень и выкладывают (в интернете). Это агитация. Есть факт публикации протокола заседания наблюдателя, и он по закону должен ознакомиться, но он его публикует в СМИ и соцсетях. Это недопустимо, это скрытая публикация. За это предусмотрен штраф. Протокол вывешивается на стенде, когда голосование закончено, после завершения голосования. До 20:00 публиковать протоколы нельзя. Это касается всех, в том числе наблюдателей», - пояснил Болат Дембаев.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
35,1% избирателей проголосовали на выборах президента Казахстана (Обновлено)
Казахстан 11:08
В Баку открылся избирательный участок для голосования на выборах президента Казахстана
Политика 09:49
Назарбаев: Народ выбирает свою судьбу
Казахстан 09:37
Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана
Казахстан 09:17
Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах в столице
Казахстан 08:15
В Казахстане началось голосование на президентских выборах
Казахстан 04:43
Лента новостей
КС Молдавии передал полномочия президента и.о. премьера Павлу Филипу
Другие страны 11:53
В Израиле произошел пожар на иностранном судне
Израиль 11:33
Радары в США засекли гигантский рой божьих коровок
США 11:28
В России столкнулись два экскурсионных автобуса, много пострадавших
Россия 11:12
35,1% избирателей проголосовали на выборах президента Казахстана (Обновлено)
Казахстан 11:08
Решение французского суда о т.н. "НКР" заслуживает похвалы - депутат
Политика 10:45
В Нью-Йорке вручат главную американскую театральную премию "Тони"
США 10:14
В Баку открылся избирательный участок для голосования на выборах президента Казахстана
Политика 09:49
Назарбаев: Народ выбирает свою судьбу
Казахстан 09:37