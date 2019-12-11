Представители России, Ирана и Турции проводят консультации по Сирии в Нур-Султане

11 декабря 2019 10:28 (UTC+04:00)

Представители России, Ирана и Турции проводят трехсторонние консультации на встрече высокого уровня по Сирии в Нур-Султане. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к организации переговоров, передает Trend.

"Сейчас проходит трехсторонняя встреча", - сказал он.

Другие участники переговоров также начали второй день переговоров по Сирии в столице Казахстана с консультаций. "Делегация Турции ранее провела встречу с представителями сирийской вооруженной оппозиции", - добавил собеседник агентства.

По его словам, речь идет о ситуации на северо-востоке Сирии, а также в зоне деэскалации Идлиб.

В Нур-Султане 10-11 декабря проходит встреча высокого уровня по Сирии. Российскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Лаврентьев. После 12:00 стороны соберутся на пленарное заседание, после чего подведут итоги переговоров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Туркменистане обсудили с турецкими холдингами инфраструктурные проекты
Бизнес 10:39
Казахстано-германское нефтедобывающее СП привлекает геолого-технологические услуги
Тендеры 09:49
МИД Ирана рекомендовал гражданам отказаться от поездок в США из-за угрозы их безопасности
Политика 08:03
ООН не выявила связи Ирана с атаками на предприятия Saudi Aramco
Политика 06:23
Макрон призвал Иран освободить двух задержанных французов
Европа 04:55
Трамп призвал Россию поддержать усилия США по Ирану и КНДР
США 02:29
Лента новостей
Рейс Стокгольм-Баку приземлился в "аэропорту Лейлы Хазари" – "пилот" Ирада Асадова (ФОТО)
Культура 10:45
Китайская компания предложила запустить "умный транспорт" в столице Узбекистана
Транспорт 10:44
Сельское хозяйство должно стать эффективно развивающейся отраслью в Грузии
Бизнес 10:40
В Туркменистане обсудили с турецкими холдингами инфраструктурные проекты
Бизнес 10:39
На строительство и ремонт дорог Грузия потратит более $400 млн
Финансы 10:33
В январе-ноябре 2019 года Турция экспортировала в Азербайджан химпродукты на сумму свыше $293 млн (Эксклюзив)
Турция 10:25
США ищет подрядчиков для развития сельского хозяйства в Грузии
Бизнес 10:23
Турция экспортировала в Азербайджан товары оборонной промышленности на сумму свыше $36 млн (Эксклюзив)
Турция 10:22
Туркменистан обсудил с Красным Крестом программу сотрудничества на 2020 г.
Бизнес 10:21