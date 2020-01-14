Bek Air: второй пилот потерпевшего крушение самолета допустил оплошность

БАКУ /Trend/ - Второй пилот потерпевшего крушение самолета Bek Air допустил оплошность, ослабив работу двигателей, заявил глава авиакомпании Bek Air Нурлан Жумасултанов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на «31 канал».

Жумасултанов также прокомментировал версию крушения самолета по причине обледенения воздушного судна.

Напомним, как 10 января 2020 года заявил вице-премьер Казахстана Роман Скляр, Межгосударственный авиационный комитет рассматривает теорию обледенения самолета Fokker-100, принадлежащего компании Bek Air, как основную версию причины аварии.

«Я согласен, потому что эта версия подтверждает наличие внешнего воздействия на воздушное судно», – сказал Жумасултанов.

Он также отметил, что решение об обработке самолёта противообледенительными жидкостями принимает командир воздушного судна, исходя из состояния поверхностей самолёта.

«Если командир не обрабатывал крыло самолёта, то у него на это были основания – значит, крыло было чистое, сухое», – добавил он.

Жумасултанов также прокомментировал решение второго пилота самолета снизить скорость.

«После взлёта самолёт начало бросать в разные стороны, на что командир сказал фразу: "Что такое?", второй пилот ответил: "Стабилизатор, тормозим". И здесь, конечно, нужно признать, что самолёт уже прошёл скорость на которой должно было быть принято решение тормозить или продолжать взлёт. Здесь даже самолёт уже в воздухе был. Второй пилот допустил одну оплошность, когда уменьшил режим работы двигателей», – отметил он.

Напомним, что утром 27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, совершавший рейс по маршруту Алматы – Нур-Султан, потерпел крушение через 20 минут после вылета из международного аэропорта Алматы.

На момент взлета самолета в Алматы на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 12 и госпитализированы 53 человека.

Вследствие крушения самолета в Казахстане приостановлена деятельность авиакомпании Bek Air, а также эксплуатация самолетов модели Fokker-100.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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