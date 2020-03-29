В нефтяной столице Казахстана вводится режим карантина из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - В городе Атырау Казахстана вводится карантинный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции в стране, передает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Согласно информации, с 30 марта в области будут введены ограничения на въезд в город Атырау и выезд из него, а также времени работы общественного транспорта.

«Будет остановлена деятельность объектов услуг (салоны красоты, сауны и т.д.). Закрываются строительные рынки, ТРЦ и торговые точки, не связанные с товарами первой необходимости, с сохранением возможности реализации товаров доставкой. Прекращается работа детских дошкольных учреждений», - говорится в сообщении.

В прежнем режиме будут работать продовольственные рынки и магазины, а также аптеки, коммунальные, ремонтные службы, службы по очистке и дезинфекции.

Напомним, что Атырау стал восьмым городом Казахстана, в котором был введен режим карантина. Ранее он был введен в Нур-Султане и Алматы, а также пяти городах Карагандинской области.

Согласно последним данным, общее число случаев инфицирования коронавирусом в Казахстане составило 271 человек, в том числе шесть случаев приходится на Атыраускую область.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

Отметим также, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)