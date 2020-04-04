Общее число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 500, еще 1 скончался

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 12:00 (GMT +6) четвертого апреля 2020 года, общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 500 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Также был зафиксирован еще один летальный исход в Туркестанской области страны.

«Пациент был госпитализирован 29 марта. У него была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом. Также у больного имелись сопутствующие заболевания - сахарный диабет, гипертония. У пациента были взяты анализы и проведены лечебные мероприятия. Сегодня утром состояние больного ухудшилось, и он скончался», - сообщили в ведомстве.

В министерстве также отметили, что до госпитализации больной лечился дома самостоятельно, скрыв факт прибытия 15 марта из Алматы.

Ниже приведена таблица по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:

Всего заболели Всего выздоровели Всего скончались Нур-Султан 202 16 1 Алматы 109 19 Шымкент 12 Акмолинская область 19 1 Актюбинская область 7 Алматинская область 9 Атырауская область 20 ВКО 4 Жамбылская область 9 ЗКО 2 Карагандинская область 26 1 Костанайская область 1 Кызылординская область 26 Мангистауская область 3 Павлодарская область 1 СКО 25 Туркестанская область 23 1 ИТОГО 500 35 4

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.

Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.

На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.

Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)