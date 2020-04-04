Общее число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 500, еще 1 скончался
БАКУ /Trend/ - По состоянию на 12:00 (GMT +6) четвертого апреля 2020 года, общее число случаев заражения коронавирусом в Казахстане составило 500 человек, передает в субботу Trend со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
Также был зафиксирован еще один летальный исход в Туркестанской области страны.
«Пациент был госпитализирован 29 марта. У него была диагностирована пневмония, вызванная коронавирусом. Также у больного имелись сопутствующие заболевания - сахарный диабет, гипертония. У пациента были взяты анализы и проведены лечебные мероприятия. Сегодня утром состояние больного ухудшилось, и он скончался», - сообщили в ведомстве.
В министерстве также отметили, что до госпитализации больной лечился дома самостоятельно, скрыв факт прибытия 15 марта из Алматы.
Ниже приведена таблица по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане:
|
Всего заболели
|
Всего выздоровели
|
Всего скончались
|
Нур-Султан
|
202
|
16
|
1
|
Алматы
|
109
|
19
|
Шымкент
|
12
|
Акмолинская область
|
19
|
1
|
Актюбинская область
|
7
|
Алматинская область
|
9
|
Атырауская область
|
20
|
ВКО
|
4
|
Жамбылская область
|
9
|
ЗКО
|
2
|
Карагандинская область
|
26
|
1
|
Костанайская область
|
1
|
Кызылординская область
|
26
|
Мангистауская область
|
3
|
Павлодарская область
|
1
|
СКО
|
25
|
Туркестанская область
|
23
|
1
|
ИТОГО
|
500
|
35
|
4
Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы. Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом - в городе Нур-Султан.
Отметим, что решением Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте Казахстана, начиная с 00:00 (GMT +6) 19 марта 2020 года, в городах Нур-Султан и Алматы введен режим карантина.
На данный момент режим карантина введен в восьми города страны: Нур-Султане, Алматы, Атырау и пяти городах Карагандинской области.
Ранее в Казахстане постановлением президента Касыма-Жомарта Токаева введен режим чрезвычайного положения на период с 08:00 (GMT +6) 16 марта 2020 года до 07:00 (GMT +6) 15 апреля 2020 года в связи с объявлением ВОЗ ситуации с коронавирусом пандемией.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)