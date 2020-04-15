Число заражений коронавирусом в Казахстане возросло до 1232

Зарегистрированы еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. В городе Нур-Султане - 14 случаев, Западно-Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области - 1 случай, Атырауской области - 6 случаев, городе Алматы - 8 случаев, Кызылординской области - 2 случая, Актюбинской области - 1 случай.

Об этом, как сообщает Trend, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на специальный сайт сoronavirus2020.kz.

На сегодняшний день в стране подтверждены 1232 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султане - 282 случая, г. Алматы - 358 случаев, Карагандинской области - 78 случаев, Акмолинской области - 79 случаев, Атырауской области - 69 случаев, Жамбылской области - 49 случаев, г. Шымкенте - 39 случаев, Восточно-Казахстанской области - 8 случаев, Алматинской области - 24 случая, Актюбинской области - 12 случаев, Северо-Казахстанской области - 26 случаев, Павлодарской области - 11 случаев, Мангистауской области - 10 случаев, Кызылординской области - 121 случай, Западно-Казахстанской области - 12 случаев, Туркестанской области - 49 случаев, Костанайской области - 5 случаев.