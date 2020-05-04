Количество случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло до 3964

За последние сутки в Казахстане зарегистрированы еще 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

Новые случаи заражения зарегистрированы в: городе Нур-Султане - 8, городе Алматы - 6, городе Шымкенте - 1, Западно-Казахстанской области - 12, Актюбинской области - 7, Атырауской области - 3, Жамбылской области - 3, Карагандинской области - 4.

Итого зарегистрированных случаев в Казахстане - 3964, из них в: г. Нур-Султан – 698, г. Алматы – 1291, г. Шымкент – 212, Акмолинской области – 100, Актюбинской области – 160, Алматинской области – 149, Атырауской области – 184, Восточно-Казахстанской области – 29, Жамбылской области – 152, Западно-Казахстанской области – 186, Карагандинской области – 159, Костанайской области – 50, Кызылординской области – 214, Мангистауской области – 65, Павлодарской области – 150, Северо-Казахстанской области – 30, Туркестанской области – 135.