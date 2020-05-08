Во время режима ЧП Казахстан возобновляет авиарейсы в ряд городов

С понедельника, 11 мая, Казахстан возобновляет ряд внутренних авиарейсов, сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Теперь из Нур-Султана и Алматы можно будет летать в Актобе, Павлодар, Тараз, Караганду, Талдыкорган, Кокшетау. Ранее сообщалось, что полеты по этим маршрутам будет осуществлять авиакомпания QAZAQ AIR.

Теперь стало известно, что перевозить казахстанцев смогут также авиакомпании Air Astana и SCAT, сообщила пресс-служба комитета гражданской авиации.

Кроме того, с 13 мая возобновятся полеты в города Костанай и Ушарал. Выполнение рейсов будет осуществляться согласно расписанию, опубликованному на официальных сайтах Air Astana, SCAT и QAZAQ AIR.

Отмечается также, что полеты будут выполняться в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных главным санитарным врачом на транспорте.

В дальнейшем, в случае улучшения ситуации, будет рассматриваться вопрос увеличения количества внутренних рейсов и маршрутов, а также емкости воздушных судов.

С 1 мая по поручению президента Касым-Жомарта Токаева возобновились полеты между Нур-Султаном и Алматы. С 4 мая из Нур-Султана и Алматы осуществляются рейсы в Кызылорду, Петропавловск, Усть-Каменогорск и Семей.

При этом в Казахстане продолжает действовать режим чрезвычайного положения, поэтому ослабление карантинных мер происходит поэтапно. Кроме того, для осуществления полетов авиакомпаниям и пассажирам необходимо строго соблюдать все санэпидемические меры.

Пассажирам за сутки до посадки на борт необходимо сдать ПЦР-тест на коронавирус и получить справку о его отсутствии. Без нее пассажира не пустят на борт.