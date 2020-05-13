Минсельхоз Казахстана планирует отменить ограничения на экспорт сельхозпродукции

1 июня Минсельхоз Казахстана планирует отменить ограничения экспорта сельхозпродукции. Об этом в интервью порталу Tengrinews.kz рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает Trend со ссылкой на 24.kz.

«Все меры регулирования в виде запретов и квот не бесконечны и носят временный характер. Сейчас упрощаются карантинные меры из-за пандемии короновируса, а значит, будет постепенно восстанавливаться нормальный товарооборот и мы должны на это динамично реагировать. Поэтому планируется с 1 июня 2020 года снять все ранее введенные ограничения по зерну и муке, а также другим продтоварам. Для этого есть три основания:

- во-первых, введенные запреты и квоты дали свой результат, мы подошли ближе к сбору нового урожая и нивелировали риски продовольственной безопасности;

- во-вторых, благодаря вовремя принятым мерам стабилизационные фонды регионов заложили запас муки и других продтоваров;

- в-третьих, посевная кампания в основных зерносеющих регионах началась, все подготовительные работы проведены, накопление влаги достаточное, Казгидромет прогнозирует в июне-августе средний температурный режим и достаточное количество осадков. Все это дает возможность прогнозировать получение урожая, полностью обеспечивающего продбезопасность страны», - отметил глава МСХ в интервью интернет-порталу.

Напомним, в связи с введением режима ЧП и в целях обеспечения продовольственной безопасности в период карантина, Министерство сельского хозяйства 22 марта ввело ограничения на экспорт отдельных видов социально значимой сельхозпродукции.

2 апреля т.г., после повторного уточнения и анализа запасов продовольствия в регионах республики, в ведомстве был подготовлен новый приказ министра сельского хозяйства №111 «О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан», который четко регламентировал вывоз определенных товаров. Под запретом оказался экспорт гречки, сахара белого, картофеля, лука, чеснока, семян и масла подсолнечника.

В перечень товаров, которые подлежит вывозить по квотам, попали морковь, репа, свекла, капуста, а также мука и пшеница.