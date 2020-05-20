С начала года в морских портах Казахстана проверены 42 судна

В Казахстане по итогам I квартала 2020 года не зафиксировано ни одного случая транспортного происшествия на водном транспорте, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

«Органами транспортного контроля Комитета транспорта МИИР РК за это период проведено 42 осмотра морских судов, зашедших в морские порты Казахстана. По итогам осмотров выявлено 9 административных правонарушений, общая сумма штрафов составила 137 858 тенге», - отмечается на странице МИИР РК в Facebook.

Также территориальными инспекциями транспортного контроля дипломировано 39 лиц командного состава судов внутреннего водного транспорта. Контроль за обеспечением безопасной эксплуатации судов внутреннего водного транспорта, маломерных судов, а также осмотр судоходных водных путей не проводились.