В Казахстане утвердили предельные цены оптовой продажи газа

В Казахстане утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, передает Trend со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев подписал соответствующий приказ 18 мая.

"Утвердить предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года. Департаменту газа и нефтегазохимии министерства энергетики обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа", - говорится в тексте приказа главы Минэнерго.

Предельные цены за тысячу кубометров газа без учета НДС в Казахстане варьируются от 5 574 (12,6 доллара) в Актюбинской области до 24 537 тенге (55,7 доллара) в Нур-Султане и Карагандинской области. В Алматы - 19 405 тенге (44 доллара), в Шымкенте – 20 819 тенге (47,3 доллара).