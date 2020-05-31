476 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусной инфекцией, прирост составил 4,6 процента, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан – 149 (7,6%), город Алматы – 117 (4,7%), Карагандинская область – 44 (5,3%), Западно-Казахстанская область – 41 (7,1%), Мангистауская область – 31 (13,8%), Кызылординская область – 25 (7,2%), город Шымкент – 22 (2,7%), Костанайская область – 12 (7,3%), Атырауская область – 12 (1,2%), Жамбылская область – 7 (1,9%), Туркестанская область – 6 (1,7%), Восточно-Казахстанская область – 5 (4,4%), Алматинская область - 4 (1,1%), Акмолинская область – 1 (0,7%).
Всего в стране выявлено 10 858 заболевших.
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