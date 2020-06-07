Новые авиарейсы свяжут Атырау и Шымкент

Предполагается, что авиарейсы Атырау-Шымкент и Шымкент- Атырау запустят в самое ближайшее время, передаёт Trend со ссылкой на Казинформ.

В первую очередь будут запущены рейсы сообщением Атырау-Шымкент и Шымкент — Атырау.

«Авиаперевозками будет заниматься казахстанская авиакомпания FlyArystan. АО «Социально-предпринимательская корпорация «Атырау», по инициативе акимата Атырауской области уже начала переговоры с авиакомпанией. Стороны обсудили детали соглашения, и теперь планируется подписание контракта о запуске регулярных пассажирских авиарейсов из города Атырау»,- сообщили в региональной службе коммуникаций.

В перспективе авиакомпания намерена открыть рейсы по всем направлениям на территории РК.