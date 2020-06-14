Детсады, кинотеатры и игровые центры не будут открыты с 15 июня в Нур-Султане

В Нур-Султане в связи с рисками заражения Covid-19 с 15 июня не будут открыты кинотеатры, детские игровые зоны в ТРЦ, ТД и детские сады в обычном режиме, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Как отметила руководитель общественного здравоохранения города Сауле Кисикова, несоблюдение саннорм может привести к переполненности больниц города, а это может означать, что врачи не каждому пациенту смогут оказать своевременную помощь.

«Перед опасной инфекцией не могут устоять даже самые здоровые и молодые люди. Нужно относиться со всей осторожностью. Халатное отношение одних граждан не должно стоить другим здоровья. Коронавирус за считанные дни может уничтожить организм человека, ни в коем случае не занимайтесь самолечением», — сказала Сауле Кисикова.