Первый президент Казахстана заразился COVID-19

БАКУ /Trend/ - Первый президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

Согласно сообщению, Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно.

«В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет. Нурсултан Назарбаев продолжает работать дистанционно», - говорится в сообщении.

Напомним, что первые два случая заражения коронавирусом были подтверждены в Казахстане 13 марта 2020 года. Граждане страны, вернувшиеся из Германии, были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 15 877 человека, в том числе 9 902 человека выздоровели, 100 скончалось.

(Автор: Наргиз Садыхова.)

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