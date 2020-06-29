Крупный автобусный парк ушел с рынка в Алматы

В Алматы один из крупных автопарков ТОО «АвтоТрансГаз» ушел с рынка из-за экономического положения. Его маршруты передали другим перевозчикам, передает Trend со ссылкой на Казинформ.



«Уважаемые пассажиры, маршруты 16, 29, 29-р, 34, 47, 50, 85, 106, 112 и 126 обслуживает ТОО «АлматыЭлектроТранс», маршрут 3 - ТОО «СитиБас», Маршрут 107 - ТОО «Бату Тревел», маршрут 108-школьный пока не работает», - сообщили в Аlmaty Avtobustary.



Информацию о том, что с рынка уходит крупный автопарк, подтвердил руководитель управления городской мобильности Ерлан Адилов.

«Да. Это правда. С сегодняшнего дня перестал работать из-за своего экономического положения. Сейчас решение принимается. Изучаем экономику. Я думаю, что списывать предприятие еще рано. Компания обслуживает 12 маршрутов в городе. C частным предприятием ТОО «АлматыЭлектроТранс» мы выпустили резервные автобусы на его маршруты. Работа по маршрутам у нас стабильная. Водители данной компании теперь будут переходить в другие автопарки. Сейчас уже устраиваются. Решение принимается. Изучаем», - пояснил Ерлан Адилов.