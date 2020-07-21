До конца года ещё 100 тысяч казахстанцев получат жилье

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» за 6 месяцев текущего года в стране сдано в эксплуатацию 47 тысяч жилищ, из них 3,7 тыс. за счет госинвестиций. Планируется, что до конца года ещё 100 тысяч казахстанцев получат ключи от жилья, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

В целом, в жилищное строительство предполагается вложить 688 миллиардов тенге инвестиций.

Для обеспечения прозрачности оказываемой поддержки в этом году запущена единая республиканская база очередников и проведена инвентаризация. Таким образом, в период с 6 марта по 1 июня текущего года акиматами снято с очереди 32 309 граждан. Число очередников на жилье на сегодня составляет 529 610 человек.

В рамках реализации поручений главы государства прорабатываются дальнейшие меры по развитию жилищной политики через создание на базе Жилстройсбербанка полноценного института развития и поддержки «Отбасы банк» и внедрения обязательной жилищной накопительной системы. До конца 2020 года планируется передать в «Отбасы банк» Базу очередников местных исполнительных органов с предоставлением полного доступа к государственным базам данных.

В настоящее время в целях выработки дальнейших мер по решению жилищных вопросов предлагается внедрить новый механизм: субсидирование арендной платы за жилье, арендуемое в частном жилищном фонде. Предлагается субсидировать аренду в размере 90% от арендной платы частного жилищного фонда в течении 5 лет. В случае реализации данного механизма поддержкой будет охвачено 94 тысяч семей.

На сегодня по стране насчитывается порядка 6,5 тысяч сел, из которых 3,5 тыс. относятся к перспективным для дальнейшего развития. Дополнительно предлагается предусмотреть механизм по обеспечению работников сферы сельского хозяйства доступным жильем путем субсидирования затрат работодателя. Для этого работодатели будут строить жилье по типовому проекту за счет собственных средств. В свою очередь, государство обязуется субсидировать 50% от фиксированной стоимости дома из республиканского бюджета. При этом, необходимо сделать упор на отдаленные населенные пункты. Это даст возможность в дальнейшем привлечь в сельскую местность квалифицированных специалистов. Реализация данного механизма повысит заинтересованность проживания в сельской местности, будет способствовать возвращению молодежи и тем самым препятствовать оттоку сельского населения в города.

С целью обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению в городах и селах реализуются 315 проектов на 111 млрд. тенге. За первое полугодие 2020 года регионам перечислено 44,1 млрд. тенге. Для информирования населения о проводимых мерах по обеспечению сельского населения услугами водоснабжения и прозрачности предоставляемых услуг разработана интерактивная карта, в которой отображены данные по каждому селу, в том числе: обеспеченность населения услугами, обслуживающая организация, протяженность сетей, период строительства и реконструкции.

По модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства реализуются 6 проектов на 9,4 млрд. тенге. В целом, принимаемые меры позволят снизить износ коммунальных сетей до 55%. Так же, по поручению главы государства в условиях карантина были выработаны механизмы возмещения расходов по коммунальным услугам гражданам населенных пунктов, где введен карантин. На сегодня возмещены затраты по оплате коммунальных услуг 720 тысячам гражданам.

В целях поддержания строительной отрасли принимаются меры по развитию отечественной строительной индустрии. На сегодня потребность рынка в строительной продукции основных материалов при строительстве жилых и производственных зданий, социальных объектов, инфраструктуры составляет 934 млрд. тенге .Отечественными предприятиями производится стройматериалов на 586 млрд. тенге, а импортируется на 348 млрд. тенге. Реализуются 33 новых проекта, из них 25 проектов вводится в 2020 году.В результате снизится доля импорта на 15% и повысится применение казахстанского содержания в жилищном строительстве до 90%.

В целях же контроля качества и прозрачности процессов строительства внедряется система «Е-Құрылыс», которая позволит проводить камеральный мониторинг и автоматизировать значительную часть государственных функций со снижением количества проверок. Система «Е-Курылыс» в дальнейшем станет единой онлайн платформой для всех субъектов строительной отрасли.

На сегодняшний день в рамках апробации данной системы практически закончена работа по автоматизации сдачи ежемесячных отчетов технадзоров в органы ГАСК, которая является атрибутом системы «Е-Курылыс». Ввод в промышленную эксплуатацию данной системы планируется к концу 2021 года.

Для обеспечения процесса мониторинга и управления жилищно-коммунальной инфраструктурой внедряется информационная система Е-SHANYRAQ. Функционирование такой экосистемы обеспечит прозрачность в предоставлении коммунальных услуг и во взаимоотношении жильцов с управляющими компаниями.

Утверждены необходимые правила о централизованном сборе информации и хранение данных в информационной системе Е-SHANYRAQ. В настоящее время ведутся работы по разработке технической документации.

Также в рамках реализации пункта 77 ОНП был разработан и подписан президентом РК законопроект по сокращению операторов жилищных программ путем создания Единого оператора жилищного строительства и объединения дочерних организациях.

В рамках реализации Закона разработан проект распоряжения премьер-министра РК, в рамках которого предусматривается до конца сентября текущего года принять 22 НПА, из них по линии Министерства 5 постановлений и 14 приказов.