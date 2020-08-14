За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 476 заболевших коронавирусной инфекцией. Из них 184 без клинических проявлений, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные): город Нур-Султан - 66 / 8, город Алматы - 40 / 9, город Шымкент - 3 / 3, Акмолинская область - 21 / 11, Актюбинская область - 9 / 5, Алматинская область - 18 / 10, Атырауская область - 15 / 11, Восточно-Казахстанская область - 97 / 30, Жамбылская область - 16 / 10, Западно-Казахстанская область - 32 / 19, Карагандинская область - 44 / 18, Костанайская область - 27 / 6, Кызылординская область - 8 / 5, Мангистауская область - 13 / 13, Павлодарская область - 11 / 1, Северо-Казахстанская область - 30 / 6, Туркестанская область - 26 / 19.
Всего в стране выявлено 101848 заболевших.