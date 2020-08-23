Дроны начали использовать для патрулирования в Алматы

Для воздушного патрулирования полиция Алматы использует дроны, передает Trend со ссылкой на Kazinform.

Эта техника применяется полицейскими для анализа дорожной обстановки в городе, а также для выявления нарушений ПДД.

«Среди личного состава строевых подразделений сформированы сразу несколько, так называемых, воздушных патрулей, с помощью которых мы, в первую очередь, следим за порядком в городе. Пока они несут службу на магистралях с интенсивным дорожным движением, далее передислоцируются на второстепенные участки, позволяющие разгрузить транспортные потоки. Пробки, заторные явления, непредвиденные ситуации, создающие помехи в движении (поломка, ДТП и др.) – эти факторы устанавливаются с помощью работы дронов. Сразу же принимаются меры к их устранению. Кроме того, необходимо отметить немаловажную деталь: эта же техника помогает нам выявлять нарушителей ПДД, предпочитающих ездить по полосе встречного движения, нарушающих требования разметки, дорожных знаков, нарушающих правил маневрирования, создающих аварийные ситуации и др. По регламенту инспектором, что у монитора – управления дроном, по радиостанции передается максимальная информация о нарушителе, вследствие чего ближайший патрульный экипаж незамедлительно реагирует на сигнал и принимает меры к задержанию», – рассказал начальник управления административной полиции ДП города Алматы Жандос Мураталиев.

По его словам, изображения с летательного аппарата сохраняются и, в случае необходимости, могут служить доказательством правонарушения.

«Вместе с тем, мы призываем всех участников дорожного движения к строгому соблюдению Правил дорожного движения, которые, увы, как бы грубо это не звучало, «написаны кровью». Помните, дорога не прощает ошибок!» – заключил Ж. Мураталиев.