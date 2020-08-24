В Казахстане изменен порядок приема на службу в правоохранительные органы

Во исполнение поручения Главы государства Генеральной прокуратурой Республики Казахстан совместно с правоохранительными органами с учетом международного опыта выработан единый подход приема на службу в органы прокуратуры, Антикоррупционную службу и службу экономических расследований, передает Trend со ссылкой на МИА Казинформ.

Ранее каждый орган (прокуратура, Антикоррупционная служба, служба экономических расследований) самостоятельно формировал кадровый резерв для поступления на службу (конкурс, зачисление в резерв, отбор кандидатов, прием на службу, расстановка кадров). Теперь в соответствии с изменениями законодательства обязательным условием поступления на правоохранительную службу будет прохождение первоначальной профессиональной подготовки в Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан. Для поступления в академию необходимо наличие высшего образования, соответствие морально-психологическим, медицинским требованиям, отсутствие компрометирующих сведений.

Основные этапы отбора: тестирование, собеседование, медицинское и психофизиологическое освидетельствование, полиграфологическое исследование и сдача экзамена. Обучаться в академии смогут лица, которые впервые поступают на должности рядового, младшего и среднего начальствующего состава органов прокуратуры, Антикоррупционной службы и СЭР.

Учеба состоит из двух этапов: обучение в Академии и стажировка в подразделениях правоохранительных органов. Срок профподготовки кандидатов в органы прокуратуры составляет 1 год (6 месяцев обучение и 6 месяцев стажировка), для кандидатов в Антикоррупционную службу и СЭР - 6 месяцев (5 месяцев обучение и 1 месяц стажировка). К обучению, кроме профессорско-преподавательского состава академии будут привлекаться действующие практики, зарубежные эксперты, ветераны правоохранительных органов.

На период обучения учащиеся обеспечиваются ежемесячной стипендией, питанием и проживанием. При успешном завершении обучения кандидат назначается на должность с одновременным присвоением первого классного чина или квалификационного класса.