63 человека за сутки заболели коронавирусом в Казахстане
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 63 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов: город Нур-Султан - 7, город Алматы - 2, город Шымкент - 2, Акмолинская область - 2, Актюбинская область - 1, Атырауская область - 7, Восточно-Казахстанская область - 24, Жамбылская область - 1, Западно-Казахстанская область - 2, Карагандинская область - 5, Костанайская область - 2, Кызылординская область - 1, Павлодарская область - 2, Северо-Казахстанская область - 4, Туркестанская область - 1.
Всего в стране выявлены 107262 заболевших.
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