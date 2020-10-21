78 млн тонн добыли в Казахстане с начала года

Угледобывающими компаниями страны за 9 месяцев 2020 года добыто 78 млн. тонн угля (без учета угольного концентрата), что составляет 99% к аналогичному периоду прошлого года, передает Trend со сслыкой на МИА «Казинформ».

«Энергопроизводящим предприятиям страны отгружено 42 млн. тонн, промышленным предприятиям -4,2 млн. тонн, а также на коммунально-бытовые нужды и населению – 6,3 млн. тонн.

Согласно сформированному плану потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2020-2021 годы, объем потребления составил порядка 10 млн. тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор около 2,8 млн. тонн, население – 7,2 млн. тонн», - сообщила пресс-служба МИИР в Telegram.

По состоянию на 19 октября 2020 года, обеспеченность углем для коммунально-бытового сектора составляет 84%, население - 76%. За этот период прошлогоднего отопительного сезона обеспеченность составляла: коммунально-бытовой сектор - 73%; население - 69%.

«Акиматы Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Павлодарской областей и городов Алматы и Шымкента полностью обеспечили поставки угля для коммунально-бытового сектора. В свою очередь во всех регионах накоплены запасы угля, дефицит угля отсутствует. Регионы осуществляют поставку угля согласно графику», - отметили в МИИР.