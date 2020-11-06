591 случай заболевания коронавирусом выявлен в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 591 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 34
город Алматы - 30
город Шымкент - 5
Акмолинская область - 30
Актюбинская область - 6
Алматинская область - 10
Атырауская область - 9
Восточно-Казахстанская область - 250
Жамбылская область - 4
Западно-Казахстанская область - 49
Карагандинская область - 20
Костанайская область - 49
Павлодарская область - 68
Северо-Казахстанская область - 25
Туркестанская область - 2
Всего в стране выявлено 114826 заболевших.
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