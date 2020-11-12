Казахстан и Россия прорабатывают вопрос совместного производства вакцины против COVID-19. Об этом сообщил вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте Казахстана, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Вчера в ходе телефонной беседы между Главами государств поднимался этот вопрос. На сегодняшний он в проработке. Я поясню, что эта идея возникла буквально накануне, сейчас что-то более конкретное я не могу сказать», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что на сегодняшний день в мире разрабатываются уже известных и подтвержденных 198 вакцин-кандидатов. По 42 вакцинам проводятся клинические исследования на людях.

«В настоящее время в числе наиболее перспективных мы считаем три вакцины, по которым проводится третий этап клинических испытаний, это Оксфордская вакцина, а также вакцина «Спутник 5» (Россия). Хочу сказать, что разрабатывается вакцина в Казахстане, в научно-исследовательском институте проблем безопасности Комитета науки Минобразования», - заявил Ерлан Киясов.