В АПК Карагандинской области Казахстана реализуется 31 инвестпроект

В агропромышленном комплексе Карагандинской области реализуется 31 инвестиционный проект на общую сумму 33,3 млрд тенге с созданием 1 567 рабочих мест, передает Trend со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Стабильно развивается и животноводство. Увеличивается поголовье скота и производство продукции. Об этом рассказал в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК глава региона Женис Касымбек.

- В этом году собрали неплохой урожай, намолотили более миллиона тонн зерновых, две трети из которых - высококачественная пшеница. Это на 22,6% больше уровня 2019 года, - отметил Женис Касымбек. -Сельхозтоваропроизводители также собрали около 270 тысяч тонн картофеля и 53 тысячи тонн овощей.

Все 126 овощекартофелехранилищ региона заполнены. Также созданы резервный и стабилизационный фонды: зерна - 36,3 тысячи тонн, картофеля - 4 051 тонна и овощей - 660 тонн.

Принимаемые меры в агропромышленном комплексе позволяют оперативно реагировать на изменение цен.

В целом на сегодняшний день в области дефицита продовольственных товаров нет.